ABD'deki bakımevlerinde yaşanan can kaybı 50 bini geçti
ABD'deki bakımevlerinde koronavirüs tehlikesi devam ederken, basında çıkan haberler korkunç gerçeği ortaya çıkardı. WSJ'nin haberinde, bakımevlerinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bini geçtiği belirtildi.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile ölenlerin yüzde 40'ının yaşlı bakımevlerinde görüldüğü bildirildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, ABD'deki Kovid-19 vakalarında, bakımevlerinde ölenlerin sayısının 50 binden fazla olduğu, bunun ülke genelinde virüs kaynaklı toplam 116 bin ölümün yüzde 40'ını oluşturduğu ifade edildi.
Haberde, bakımevlerinde 250 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildiği bu vakaların 50 bin 919'unun ölümle sonuçlandığı aktarıldı.
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