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Değişiklik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

görüşülen Rekabetin Korunması Teklifi oylandı. Oylama sonrasında kanun teklifi kabul edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2020
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DEĞİŞİKLİK KANUN TEKLİFİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Rekabetin Korunması Teklifi, kabul edildi.

Kanun teklifi ile, 'birleşme veya devralma' bölümünde yapılan değişiklikle, 'hakim durum testi' yerine Avrupa Birliği hukukunda uygulanan 'etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi' getiriliyor.

, ihbar, şikayet ya da Ticaret Bakanlığının talebi üzerine veya resen Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 'rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar', 'hakim durumun kötüye kullanılması', 'birleşme veya devralma' maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları ve teşebbüslerin belirli faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal tedbirleri nihai kararında bildirecek.

Kartellerin ortaya çıkarılmasında hayati önemi haiz olan yerinde inceleme yetkisinin kapsamı daha da belirginleştiriliyor.

Rekabet Kurumunun personel kadro unvanları, kadro dereceleri ile sayılarına ilişkin temel kurallar düzenleniyor. Rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlallerle ilgili olarak taahhüt kabul edilmeyecek.

Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde yirmi beşe kadar indirim uygulanabilecek.

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