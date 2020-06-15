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Son dakika: İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü

Son dakika haberine göre; 'de  savaş uçağı düştü. Uçağın 'ne düştüğü aktarıldı. Pilot için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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ABD SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

'nin gazetesi, 'ye ait bir savaş uçağının 'ne düştüğünü açıkladı. Gazete, uçağın İngiltere'nin kuzey doğu sahillerinin açığına düştüğünü ifade etti.

ABD 'ne ait savaş uçağı, İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire bölgesine yakın noktada denize düştü. Pilot için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15C Eagle tipi savaş uçağı, İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire bölgesinin Scarborough kasabası açıklarında Kuzey Denizi'ne düştü. İlk gelen bilgilere göre, uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü kaydedildi. Pilot için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, uçağın düşüş nedeninin ise henüz belirlenemediği açıklandı.

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