Son dakika: İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü
Son dakika haberine göre; İngiltere'de ABD savaş uçağı düştü. Uçağın Kuzey Denizi'ne düştüğü aktarıldı. Pilot için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İngiltere'nin The Sun gazetesi, ABD'ye ait bir savaş uçağının Kuzey Denizi'ne düştüğünü açıkladı. Gazete, uçağın İngiltere'nin kuzey doğu sahillerinin açığına düştüğünü ifade etti.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire bölgesine yakın noktada denize düştü. Pilot için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15C Eagle tipi savaş uçağı, İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire bölgesinin Scarborough kasabası açıklarında Kuzey Denizi'ne düştü. İlk gelen bilgilere göre, uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü kaydedildi. Pilot için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, uçağın düşüş nedeninin ise henüz belirlenemediği açıklandı.
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