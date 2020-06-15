15 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya’da casuslukla suçlanan ABD vatandaşı Paul Whelan'a şok ceza!

Rusya’da casuslukla suçlanan ABD vatandaşı Paul Whelan'a şok ceza!

’da "casusluk yaptığı" suçlamasıyla yargılanan ABD vatandaşı , 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, kararla ilgili derin hayal kırıklığına uğradığını bildirdi. Türkiye'de de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi 'a, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ABD'yi rahatsız etmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
ABONE OL
RUSYA’DA CASUSLUKLA SUÇLANAN ABD VATANDAŞINA ŞOK CEZA!

Moskova Şehir Mahkemesinde Whelan'a yönelik suçlamayla ilgili karar duruşması yapıldı. Mahkeme, Whelan'ın 'da casusluk yaptığı suçlamasını kabul ederek, 16 yıl hapis cezası kararı verdi.

Whelan'ın avukatı Olga Karlova ise karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Savcılık Whelan için 18 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu.



ABD CASUSLARINA ÜZÜLÜYOR!

ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, kararla ilgili derin hayal kırıklığına uğradığını bildirdi.

Aralık 2018'de Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan ABD vatandaşı Whelan, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

METİN TOPUZ DAVASINDA KARAR! ABD BU KARARDAN RAHATSIZ OLMUŞTU...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edildiği iddiasıyla tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi , "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde verilen aranın ardından yeniden başlayan duruşmada, karar okundu.

Mahkeme heyeti, "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanması istenen Metin Topuz'a yönelik bu suç isnadının, yargılama sürecinde "FETÖ'ye yardım" suçuna dönüştüğünü belirterek, Topuz'un, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, Metin Topuz hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından ise suç işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.

Topuz'un, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

SÜREÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu ve misyon görevlilerinin, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe teşebbüsü ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri, askerler ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Bu çalışma sonucunda ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, eski polis müdürleri ve eski savcı Öz ile irtibatının ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.

Topuz, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Ekim 2018'de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanmıştı.

İddianamede Topuz'un, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve gizliliğin ihlali" suçlarından ise 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

MÜTALAADAN

Mahkemeye 10 Mart 2020'de yapılan duruşmada sunulan mütalaada, Metin Topuz'un, "silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Sanık Topuz'un, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından ise beraatine karar verilmesi isteniyordu.

Son dakika: ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında flaş karar SON DAKİKA: ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUK İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ HAKKINDA FLAŞ KARAR
Türkiye'den ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine Metin Topuz tepkisi TÜRKİYE'DEN ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNE METİN TOPUZ TEPKİSİ
Son dakika: Türkiye'den ABD'ye 'Metin Topuz' tepkisi SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN ABD'YE 'METİN TOPUZ' TEPKİSİ
Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'ye Metin Topuz yanıtı SON DAKİKA: ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN ABD'YE "METİN TOPUZ" YANITI
TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'ye Metin Topuz tepkisi: Türkiye'deki mahkemelere saygı duyması gerekir TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN ABD'YE METİN TOPUZ TEPKİSİ: TÜRKİYE'DEKİ MAHKEMELERE SAYGI DUYMASI GEREKİR

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA