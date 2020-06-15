Rusya’da casuslukla suçlanan ABD vatandaşı Paul Whelan'a şok ceza!
Rusya’da "casusluk yaptığı" suçlamasıyla yargılanan ABD vatandaşı Paul Whelan, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, kararla ilgili derin hayal kırıklığına uğradığını bildirdi. Türkiye'de de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ABD'yi rahatsız etmişti.
Moskova Şehir Mahkemesinde Whelan'a yönelik suçlamayla ilgili karar duruşması yapıldı. Mahkeme, Whelan'ın Rusya'da casusluk yaptığı suçlamasını kabul ederek, 16 yıl hapis cezası kararı verdi.
Whelan'ın avukatı Olga Karlova ise karara itiraz edeceklerini duyurdu.
Savcılık Whelan için 18 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu.
ABD CASUSLARINA ÜZÜLÜYOR!
ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, kararla ilgili derin hayal kırıklığına uğradığını bildirdi.
Aralık 2018'de Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan ABD vatandaşı Whelan, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
METİN TOPUZ DAVASINDA KARAR! ABD BU KARARDAN RAHATSIZ OLMUŞTU...
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edildiği iddiasıyla tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde verilen aranın ardından yeniden başlayan duruşmada, karar okundu.
Mahkeme heyeti, "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanması istenen Metin Topuz'a yönelik bu suç isnadının, yargılama sürecinde "FETÖ'ye yardım" suçuna dönüştüğünü belirterek, Topuz'un, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Heyet, Metin Topuz hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından ise suç işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.
Topuz'un, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
SÜREÇ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu ve misyon görevlilerinin, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe teşebbüsü ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri, askerler ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Bu çalışma sonucunda ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, eski polis müdürleri ve eski savcı Öz ile irtibatının ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.
Topuz, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Ekim 2018'de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanmıştı.
İddianamede Topuz'un, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve gizliliğin ihlali" suçlarından ise 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.
MÜTALAADAN
Mahkemeye 10 Mart 2020'de yapılan duruşmada sunulan mütalaada, Metin Topuz'un, "silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.
Sanık Topuz'un, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından ise beraatine karar verilmesi isteniyordu.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Japonya Başbakanı açıkladı: Korona sıcakta...
- İtalya'da ölü sayısı 34.345 oldu!
- Endonezya'da askeri savaş uçağı düştü
- Çin'de kabus geri döndü! Karantinaya alındılar...
- Hindistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem
- Korkutan haber! Hızla yayılıyor
- Ruhani'den nükleer silah anlaşması mesajı
- Akdeniz'de F-16'lara yükledik! Rus uçaklarına karşı...
- Corona virüste ikinci dalga kapıda! Sayıları artmaya başladı...
- Rus paralı askerlerinden kalleş tuzak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS ertelenecek mi? YKS giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Corona Türkiye haritası: 15 Haziran vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum...
- Sakarya Valiliği'nden son dakika açıklaması! Sakarya'ya giriş çıkış yasak mı?
- Son dakika: Edirne'ye giriş-çıkış yasaklandı mı? Edirne Valiliği'nden açıklama geldi! O tarihlerde...
- Son dakika: Bingöl Karlıova'da 5,6 şiddetinde deprem! 15 Haziran AFAD son depremler
- Adana Valiliği'nden son dakika açıklaması! Adana'ya giriş ve çıkışlar yasaklandı mı?
- Son dakika: Bursa giriş çıkış yasaklandı mı? Bursa Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: Altın fiyatları ne olur? Gram, çeyrek altın yükselecek mi? 15 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar?
- BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?
- THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak?