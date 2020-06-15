Japonya Başbakanı Shinzo Abe'den ikinci dalga uyarısı: Virüs sıcakta etkisini kaybetmiyor
Dünyanın corona virüs ile çetin mücadelesi sürüyor. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yaptığı açıklamada korona virüste ikinci dalga tehlikesine dikkat çekti ve Covid-19'un sıcak yaz aylarında etkisini yitireceği beklentisinin karşılıksız olduğu konusunda uyardı.
Covid-19 vaka sayısında yeniden artış gözlenen Japonya'da, Başbakan Shinzo Abe halkı ikinci dalga tehlikesine karşı uyardı.
Japon medyasına konuşan Abe, yaz aylarında insanların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini belirtti.
Sıcakların virüsü zayıflatmadığına dikkat çeken Abe, Orta Doğu'daki aşırı sıcak ülkelerde dahi Covid-19'un yayılışını sürdürmesini örnek gösterdi.
Ülkenin sağlık hizmeti ve test kapasitelerini artırarak ikinci dalga tehlikesine hazır olmanın önemine vurgu yapan Abe, salgın önleme tedbirleri uygulanmaya devam ederken kriterleri karşılayan ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılacağını da bildirdi
"AŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"
Japon medyasına konuşan Abe, yaz aylarında insanların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini belirtti.
Sıcakların virüsü zayıflatmadığına dikkat çeken Abe, Orta Doğu'daki aşırı sıcak ülkelerde dahi Covid-19'un yayılışını sürdürmesini örnek gösterdi.
Ülkenin sağlık hizmeti ve test kapasitelerini artırarak ikinci dalga tehlikesine hazır olmanın önemine vurgu yapan Abe, salgın önleme tedbirleri uygulanmaya devam ederken kriterleri karşılayan ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılacağını da bildirdi
"AŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"
Aşı çalışmalarının Japonya'nın yanı sıra İngiltere ve ABD'de sürdüğünü ifade eden Başbakan Abe, süreç biter bitmez aşıya erişimin sağlanması için geliştiriciler ile temasların sürdüğünü ifade etti.
TOPLAM 940 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Dün başkent Tokyo'da 5 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en yüksek sayı olan 47 vaka kayda geçmiş, Japonya'da genelinde ise toplam 75 yeni enfeksiyon doğrulanmıştı. Ülkede 712'si karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından olmak üzere 18 bin 421 kişiye Covid-19 bulaşmış, toplam 940 kişi ise hayatını kaybetmişti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Corona virüste ikinci dalga kapıda! Sayıları artmaya başladı...
- BAE'den PKK'ya para transferi iddiası
- İşte Melania Trump'la ilgili şaşırtıcı gerçek...
- Akdeniz'de F-16'lara yükledik! Rus uçaklarına karşı...
- Ruhani'den nükleer silah anlaşması mesajı
- İtalya'da ölü sayısı 34.345 oldu!
- Rus paralı askerlerinden kalleş tuzak
- Endonezya'da askeri savaş uçağı düştü
- Hindistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem
- Putin'den çarpıcı yorum: Derin bir iç kriz
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Bursa giriş çıkış yasaklandı mı? Bursa Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: Altın fiyatları ne olur? Gram, çeyrek altın yükselecek mi? 15 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar?
- BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?
- THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Son dakika: Tekirdağ'a giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi