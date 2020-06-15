15 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Endonezya'da askeri savaş uçağı düştü

Son dakika haberine göre ’nın Sumatra Adası'nda Riau eyaletinde donanmaya ait bir savaş uçağının düştüğü bildirildi. Can kaybı ya da yaralı olduğuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2020
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ENDONEZYA'DA ASKERİ SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

ajansı Antara'nın haberine göre, yapımı , eyaletin Kambar bölgesine bağlı Kubang köyünde yerleşim alanının üzerine düştü.

Endonezya Hava Kuvvetleri Halkla İlişkiler Bürosu Sorumlusu Fajar Adriyanto, pilotun güvenli şekilde kendini uçaktan fırlatarak kurtulduğunu belirterek, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Bölge yetkilileri, uçağın düştüğü yerleşim alanında şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralı olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

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