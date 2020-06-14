Hindistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi, ülkenin batısında Gucerat eyaletindeki Rajkot bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 118 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Hindistan'ın batısında Gucerat eyaletindeki Rajkot bölgesi yakınlarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ulusal Sismoloji Merkezinden (NCS) yapılan açıklamaya göre, Rajkot'un kuzeybatısında yerel saatle 20.13'te 5,5 şiddetinde deprem oldu.
Deprem, yerin 118 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
NDTV kanalında yer alan habere göre, şu ana kadar deprem dolayısıyla ölü, yaralı veya hasar bildirilmedi.
Çevre bölgelerde de hissedilen deprem nedeniyle halk sokağa çıktı.
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