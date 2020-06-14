14 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hindistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Hindistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi, ülkenin batısında Gucerat eyaletindeki Rajkot bölgesinde 5,5 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 118 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.06.2020
ABONE OL
HİNDİSTAN'DA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Hindistan'ın batısında Gucerat eyaletindeki Rajkot bölgesi yakınlarında 5,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Ulusal Sismoloji Merkezinden (NCS) yapılan açıklamaya göre, Rajkot'un kuzeybatısında yerel saatle 20.13'te 5,5 şiddetinde deprem oldu.

Deprem, yerin 118 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

NDTV kanalında yer alan habere göre, şu ana kadar deprem dolayısıyla ölü, yaralı veya hasar bildirilmedi.

Çevre bölgelerde de hissedilen deprem nedeniyle halk sokağa çıktı.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA