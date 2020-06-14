Son dakika: Cezayir'den DSÖ'nün ülkedeki Kovid-19 verilerine tepki
Cezayir Cumhurbaşkanlığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi'nin ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili verdiği rakam ve çıkarımları protesto etti.
Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Salgın Bilim Kurulu ile yaptığı toplantı sonrasında Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada, Salgın Bilim Kurulu'nun Cezayir'deki günlük vaka sayılarında Örgütün Afrika Bölge Ofisi tarafından oynamalar yapılmış olmasını şaşkınlıkla karşıladığı aktarıldı.
Afrika Bölge Ofisi tarafından yapılan çıkarımların külliyen geçersiz olduğunun ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, Ofisin yetkilerini aştığı ve seçici bazı itibarlara dayanarak yapılmış olabilecek durumun şekil ve içerik olarak reddedildiği ifade edildi.
DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti yaptığı açıklamada, Afrika genelinde Cezayir, Güney Afrika ve Kamerun'un üç salgın merkezi olduğunu duyurmuştu.
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 213 bini geçti, 5 bin 734 kişi hayatını kaybetti.
Ölümlerin yüzde 70'i Cezayir, Mısır, Nijerya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Sudan'da kaydedildi. Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.
Cezayir'de resmi verilere göre 10 bin 810 kişi Kovid-19'a yakalanırken, bunlardan 760'ı hayatını kaybetti, 7 bin 420 kişi de iyileşti.
Kaynak: AA
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı açıklandı
- Koronavirüs aşısı için 4 ülke anlaştı
- Başbakan açıkladı! Ülke zorda
- Netanyahu'da koronavirüs korkusu
- Sudanlı gençleri Hafter için savaşmaya gönderiyor
- İran'dan flaş Trump açıklaması: Seçimi kazanma şansı...
- İsrail ordusu 4 Filistin vatandaşını vurdu
- ABD'de siyahi adam polis tarafından vurularak öldürüldü
- Arap ülkelerinde koronavirüs vaka sayıları artıyor
- Hafter'in sözde Batı Bölgesi Komutanı yakalandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?
- THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Son dakika: Tekirdağ'a giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi
- SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?
- 13 Haziran bugün hangi maçlar var? 2020 Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları