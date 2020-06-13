Arap ülkelerinde koronavirüs vaka sayıları artıyor
Koronavirüs salgını Arap ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada, vaka sayılarındaki artışın devam ettiği belirtildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Kuveyt'te 289'a, Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) 288'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 289'a yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, 514 kişiye tanı konulmasıyla vaka sayısının 35 bin 466'ya, iyileşen hasta sayısının ise 25 bin 882'ye yükseldiği belirtildi.
BAE SON SAYILARI AÇIKLADI
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 288'e ulaştığı aktarıldı.
Ülkede 491 kişinin daha virüse yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, böylece vaka sayısının 41 bin 990'a çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 26 bin 761'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
KATAR'DA CAN KAYBI 70
Katar Sağlık Bakanlığı da, 1828 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 78 bin 416 çıktığı, 1956 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan hasta sayısının 55 bin 252 olduğunu belirtildi.
Açıklamada, can kaybının 70 olduğu ve bir artış yaşanmadığı aktarıldı.
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