Son dakika: Darbeci Hafter'in sözde Batı Bölgesi Komutanı yakalandı
Son dakika haberleri... Libya Ordusu, darbeci Hafter'in sözde Batı Bölgesi Komutanı Omar Tantush'u başkent Trablus'un güneyinde yakaladı.
Detaylar gelecek...
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