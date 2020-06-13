13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Darbeci Hafter'in sözde Batı Bölgesi Komutanı yakalandı

Son dakika: Darbeci Hafter'in sözde Batı Bölgesi Komutanı yakalandı

Son dakika haberleri... Ordusu, darbeci 'in sözde Batı Bölgesi Komutanı Omar Tantush'u başkent Trablus'un güneyinde yakaladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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HAFTER'İN SÖZDE BATI BÖLGESİ KOMUTANI YAKALANDI

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