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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı açıklandı

Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı açıklandı

... salgınına karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken, hastanelerdeki tedaviler de başarıyla sonuç veriyor. Yapılan son açıklamada, koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısının dünya genelinde 4 milyonu geçtiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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KORONAVİRÜSTEN İYİLEŞENLERİN SAYISI AÇIKLANDI

ünya genelinde yeni tip (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 4 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 4 milyon 2 bin 857 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

EN FAZLA HASTA ABD'DE İYİLEŞTİ

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (842 bin 921), Brezilya (427 bin 610), Rusya (274 bin 641), İtalya (174 bin 865), Almanya (171 bin 900), Hindistan (159 bin 597), Türkiye (149 bin 102), İran (146 bin 748), Şili (137 bin 296) ve Peru (107 bin 133) oldu.

Çin'de ortaya çıkan virüs, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 801 bin 9'a ulaşırken, virüs nedeniyle 429 bin 956 kişi hayatını kaybetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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