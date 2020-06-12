12 Haziran 2020, Cuma
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Rusya'da seri cinayet ve tecavüz zanlısı yakalandı

'nın başkenti bölgesinde, " ve " iddialarıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin başka benzer suçlar işleyip işlemediği konusunda soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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SERİ CİNAYET VE TECAVÜZ ZANLISI YAKALANDI
Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, bölgesinde ve zanlısının yakalandığı belirtildi.

Şüphelinin tesisatçı olarak çalıştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Zanlı, 2013, 2015 ve 2020'de üç kadını tecavüz ederek öldürdü. Ocak ayında da bir eve girerek, 10 yaşındaki kıza tecavüz etti." ifadelerine yer verildi.

Suçların Rusya'nın Stupino ve Kaşirsk bölgelerinde işlendiği bildirilen açıklamada, zanlının, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul ettiği aktarıldı.

Şüphelinin başka benzer suçlar işleyip işlemediği konusunda soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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