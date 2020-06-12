Rusya'da seri cinayet ve tecavüz zanlısı yakalandı
Rusya'nın başkenti Moskova bölgesinde, "seri cinayet ve tecavüz" iddialarıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin başka benzer suçlar işleyip işlemediği konusunda soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Moskova bölgesinde seri cinayet ve tecavüz zanlısının yakalandığı belirtildi.
Şüphelinin tesisatçı olarak çalıştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Zanlı, 2013, 2015 ve 2020'de üç kadını tecavüz ederek öldürdü. Ocak ayında da bir eve girerek, 10 yaşındaki kıza tecavüz etti." ifadelerine yer verildi.
Suçların Rusya'nın Stupino ve Kaşirsk bölgelerinde işlendiği bildirilen açıklamada, zanlının, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul ettiği aktarıldı.
Şüphelinin başka benzer suçlar işleyip işlemediği konusunda soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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