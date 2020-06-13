13 Haziran 2020, Cumartesi
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Brezilya'da korona kabusu! Kovid-19 ölümlerinde İngiltere'yi geride bıraktılar

Son dakika haberi... 'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 41 bin 828'e yükselmesiyle 'yi geride bırakarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'den sonra dünyada en çok kişinin öldüğü ülke konumuna geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2020
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BREZİLYA'DA KORONA KABUSU! KOVİD-19 ÖLÜMLERİNDE İNGİLTERE'Yİ GERİDE BIRAKTILAR

, 'yi geride bırakarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'den sonra dünyada en çok kişinin öldüğü ülke konumuna geldi.

ÖLÜ SAYISI 41 BİN 828'E YÜKSELDİ
Brezilya verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 909 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüsten ölenlerin sayısı 41 bin 828'e, vaka sayısı da 25 bin 982 artarak 828 bin 810'a yükseldi.

İNGİLTERE'Yİ GERİDE BIRAKTI
Kovid-19'la ilgili verileri derleyen "Worldometers" adlı sitede yer alan güncel bilgilere göre, virüs nedeniyle 41 bin 481 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'yi geride bırakan Brezilya, dünyada ABD'den sonra hem en çok vakanın hem de en çok ölümün görüldüğü ülke konumuna geldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfusuyla ülkenin ticari merkezi eyaleti, 167 bin 900 vaka ve 10 bin 368 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD, 2 milyon 114 bini aşan vaka sayısı, 116 binden fazla virüs kaynaklı ölümle dünyada salgından en çok etkilenen yer olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 211 milyonu aşan ülkesi Brezilya "'da salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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