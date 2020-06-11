Fransa'yı çalkalayan söylenti! ''Macron istifa edecek'' iddiası
Son dakika haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevinden istifa edeceği ve ardından düzenlenecek erken cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olma ihtimalini düşündüğü iddia edildi. Macron'un cumhurbaşkanlığından istifa etmeye karar vermesi halinde Fransızları ikna edebilmek için güçlü argümanlar bulması gerektiği belirtildi.
Le Figaro gazetesinin haberinde, Macron'un İngiltere'nin başkenti Londra'daki bazı kişilerle 15 gün önce video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, siyasi olarak güçlenebilmek için bir "risk almaya hazır olduğunu" söylediği belirtildi.
2017'de cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğundan bu yana birçok krizle karşı karşıya kalan Macron'un istifa etme ve ardından gelecek hafta veya aylarda düzenlenecek erken seçimde yeniden aday olma olasılığını düşündüğü iddia edildi.
Toplantıya katılanlardan birine göre Macron'un "Kazanacağımdan eminim çünkü karşımda (aday olarak yarışacak) kimse yok." dediği aktarıldı.
Macron'un cumhurbaşkanlığından istifa etmeye karar vermesi halinde Fransızları ikna edebilmek için güçlü argümanlar bulması gerektiği belirtildi.
Le Figaro gazetesine açıklama yapan Elysee Sarayı yetkilileri, "Prensip olarak hiçbir hipotezi elemiyoruz. İstifa seçeneği Elysee Sarayı'nda toplantılarda gündeme gelmedi." ifadesini kullandı.
Fransa'da Anayasaya göre cumhurbaşkanı istifa etmesi halinde yerine Senato Başkanı Cumhurbaşkanlığı görevini devralıyor. Bu durumda Macron'un istifa ederse Senato Başkanı Gerard Larcher geçici cumhurbaşkanı olacak.
Ülkenin tarihinde hiçbir cumhurbaşkanı yeniden aday olmak için görevinden istifa etmedi.
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