11 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 bin 163'e çıktı

Son dakika haberine göre ’de (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 115 bin 163’e ulaştı. Ülkede, 1 milyon 143 bin 636 aktif vaka bulunuyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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ABD’DE ÖLENLERİN SAYISI 115 BİN 163'E ÇIKTI

'de nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 115 bin 163'e yükseldiği duyuruldu. 'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 67 bin 355 vakanın tespit edildiği, bunlardan 808 bin 556'sının iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 143 bin 636 aktif vaka bulunuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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