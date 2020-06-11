İtalya koronavirüs vaka sayısını açıkladı
İtalya Sivil Savunma Kurumu, son 24 saatte koronavirüsten 53 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Son verilere göre İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 167'ye yükseldi.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 34 bin 167'ye yükseldi.
Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1073'lük düşüşle 30 bin 637'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 236 bin 142'ye ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 379 oldu.
İYİLEŞENLERİN SAYISI ARTIYOR
İyileşenlerin sayısı bugün 1399'luk artışla 171 bin 338'e çıktı.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 34 bin 167'ye yükseldi.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 249 olan sayı, bugün 236'ya geriledi.
Ülke genelinde bugüne kadar, 4 milyon 433 bin 879 test yapıldı.
"AŞI BULUNMADAN GÜVENDE OLMAYACAĞIZ"
Bu arada, Sağlık Bakanı Roberta Speranza, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, virüsün bulaşma katsayısının (Rt) ülke genelinde 1'in altına düştüğünü ancak salgının henüz bitmediğini belirtti.
Speranza, ihtiyatlı olmaya devam etmeleri gerekti��ini ifade ederek "Bu salgını kesin olarak yenecek unsur olan aşı bulunmadan kesinlikle güvende olmayacağız." dedi.
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