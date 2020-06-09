Son dakika: Koronavirüs ile mücadelede ikinci dalgayı yaşayan İran vaka sayısında Türkiye'yi geçti
Son dakika haberi; Koronavirüs salgınında mayıs ayı içerisinde günlük vaka sayısını 800'lü rakamlara kadar düşürmeyi başaran İran'da ikinci dalga paniği yaşanıyor. Günlük yeni vaka sayılarının tekrardan 4 haneli rakamlara yükseldiği komşu ülkede toplam vaka sayısı ise Türkiye'yi geçti. İran'da 9 Haziran Salı gününe ait açıklanan koronavirüs verilerine göre ise son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti.
İran'da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte 74 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 8 bin 425'e, vaka sayısı ise 175 bin 927'ye yükseldi.
VAKA SAYISINDA İRAN, TÜRKİYE'Yİ GEÇTİ
Göreve başlayan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 95 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını ve bunlardan 901'inin hastaneye yatışının gerçekleştiğini belirten Lari, salgın nedeniyle 74 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 175 bin 927'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 8 bin 425'e ulaştığını açıkladı. Türkiye'de ise 8 Haziran Pazartesi günü açıklanan son verilerle birlikte 171.121 toplam vaka bulunmaktadır.
Ülkede toplam 138 bin 457 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Lari, 2 bin 639 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE'DEKİ SON VERİLERİ PAYLAŞTI
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 8 Haziran Pazartesi günüe ait koronavirüs verilerini gösteren bir grafik yayınladı. Buna göre; Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum: Türkiye'de şu ana kadar 2.377.954 test yapılmış olup, 171.121 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 4.711 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 141.380 hasta iyileşmiştir.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Altın kaplama tabutla gömülecek
- Yangına hücum! Söndürmek için...
- ABD karanlık geçmişi ile yüzleşecek! Flaş hamle...
- Kuzey Kore'den şok! Kimse bu kadarını beklemiyordu
- Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
- ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı
- Suudi Arabistan'da hac ziyareti açıklaması
- Çin'den flaş korona aşısı açıklaması! İşte tarih...
- Meksika'da korona virüs şoku!
- Gerçek ortaya çıktı! Corona virüsün Çin'de...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?
- SON DAKİKA! Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açılacak? 2020 THY dış hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...
- 9 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı?
- HES kodu alma işlemleri: HES kodu nasıl alınır? SMS ve e-devlet giriş ile HES kodu nasıl alınır?
- Bugün belli olacak! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı?
- Gözler kritik toplantıda! Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu...
- Son dakika: KPSS 2020/7 atama sonuçları sorgulama! Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- 9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: O ürünler damga vuracak! İşte BİM marketlerin salı indirimleri
- ÖSYM son dakika: DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar? 2020 DGS sınav tarihi ne zaman?
- Altın fiyatları son dakika! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?