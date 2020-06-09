İran'da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte 74 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 8 bin 425'e, vaka sayısı ise 175 bin 927'ye yükseldi.

VAKA SAYISINDA İRAN, TÜRKİYE'Yİ GEÇTİ

Göreve başlayan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 95 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını ve bunlardan 901'inin hastaneye yatışının gerçekleştiğini belirten Lari, salgın nedeniyle 74 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 175 bin 927'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 8 bin 425'e ulaştığını açıkladı. Türkiye'de ise 8 Haziran Pazartesi günü açıklanan son verilerle birlikte 171.121 toplam vaka bulunmaktadır.

Ülkede toplam 138 bin 457 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Lari, 2 bin 639 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE'DEKİ SON VERİLERİ PAYLAŞTI

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 8 Haziran Pazartesi günüe ait koronavirüs verilerini gösteren bir grafik yayınladı. Buna göre; Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum: Türkiye'de şu ana kadar 2.377.954 test yapılmış olup, 171.121 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 4.711 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 141.380 hasta iyileşmiştir.