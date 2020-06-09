09 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Burundi Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Pierre Nkurunziza, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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O ÜLKEDE CUMHURBAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ
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