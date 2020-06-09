İspanya koronavirüs tablosunu açıkladı! Son iki gündür ölüm rapor edilmedi
Son dakika haberi... İspanya Sağlık Bakanlığı, son iki gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı yeni ölüm rapor etmeyerek, salgından hayatını kaybedenlerin toplam sayısını 27 bin 136'da bıraktı.
Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
Salgınla ilgili haftalık ölü sayısı 50 olarak verilirken, Kovid-19'dan en fazla ölümün Madrid'de (23) görüldüğü bildirildi.
Verilerde ayrıca, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 84 olduğu ve toplam 241 bin 966'ya yükseldiği bilgisi verildi.
Yeni vaka sayısı dün 48 olarak açıklanmıştı.
İspanya'da Kovid-19 verilerinde Sağlık Bakanlığı ile özerk hükümetin açıkladığı rakamlar arasında uyuşmazlık da devam etti.
Bakanlık yeni ölüm açıklamamasına rağmen sadece Katalonya özerk hükümeti cenaze kayıtlarına göre son 24 saatte 5 kişinin salgından öldüğünü duyurdu.
- KADEMELİ NORMALLEŞME
Diğer yandan sol koalisyon hükümeti bugün yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında, ay sonunda ülke genelinde tamamlanması öngörülen kademeli normalleşme süreci sonrasında başlayacak "yeni normallikte" uyulması gereken bazı kararlar aldı.
Olağanüstü halin bitiminden bir gün sonra (22 Haziran) yürürlüğe girmesi beklenen "yeni normallik" adlı kanun hükmündeki kararname kapsamında, Kovid-19 aşısı bulunana kadar işte ve sokakta en az 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyulması ve maske takma zorunluluğunun devam edeceği bildirildi.
Maske kuralına uymayana 100 avroya kadar para cezası verilmesi öngörülen kararnamenin meclis tarafından onaylanması gerekiyor.
- PORTEKİZ'DEKİ DURUM
Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1492'ye çıktığını açıkladı.
Ülkede son 24 saatte 421 yeni vaka tespit edildiği ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 35 bin 306'ya yükseldiği bildirildi.
Başkent Lizbon ve çevresinde yoğunlaşan yeni vakaların 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük artış olması dikkati çekti.
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