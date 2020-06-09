Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması
Koronavirüs salgını hakkında açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, bulaşma riski hakkında yeni detayları paylaştı. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının çok nadir olduğu belirtildi.
DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.
ASEMPTOMATİK BİRİNDEN BULAŞMA ORANI DÜŞÜK
Elde ettikleri verilere göre, Covid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.
Kerkhove, hükümetlerin, Covid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.
DAHA ÖNCE AKSİNİ İDDİA ETMİŞLERDİ
Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de Covid-19'u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.
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