09 Haziran 2020, Salı
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Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması

salgını hakkında açıklama yapan , bulaşma riski hakkında yeni detayları paylaştı. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının çok nadir olduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.

ASEMPTOMATİK BİRİNDEN BULAŞMA ORANI DÜŞÜK

Elde ettikleri verilere göre, Covid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Kerkhove, hükümetlerin, Covid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.

DAHA ÖNCE AKSİNİ İDDİA ETMİŞLERDİ

Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de Covid-19'u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.

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