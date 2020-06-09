10 Haziran 2020, Çarşamba
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Fransa'da ırkçılık karşıtı protesto

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından birçok ülkeye sıçrayan protestolar 'da da düzenlendi. Paris'te Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler 8 dakika 46 saniye diz çökerek tepki gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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FRANSA'DA IRKÇILIK KARŞITI PROTESTO

'da başkent Paris ve birçok kentte ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteriler düzenlendi.

Paris'te Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı, slogan attı.

Eylemcilerin ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'u anmak için 8 dakika 46 saniye diz çöktüğü görüldü.

Gösteriye aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Haraketin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Fransa'nın Lyon, Lille, Dijon, Caen gibi kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

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