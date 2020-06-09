İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, Iran'ın Beyrem kentinde meydana gelen deprem hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 5.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi.
İran'ın Beyrem şehrinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Fars Eyaleti'ne bağlı Beyrem şehrinde yerel saatle 21.48'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İran'ın Fars Eyaletinde aynı bölgede 1 saat önce 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.
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