Netflix ile ABD ordusu karşı karşıya gelebilir: Uzay Kuvvetleri (Space Force) dizisi...
Netflix ile ABD ordusu arasında problem çıkaracak bir gelişme yaşandı. Netflix'in, "Uzay Kuvvetleri" (Space Force) dizisinin marka haklarını, ABD ordusundan önce aldığı ortaya çıktı. Bu durum nedeniyle Netflix ile ABD ordusu karşı karşıya gelebilir.
ABD basınında çıkan haberlere göre, Netflix'in, ocak ayında yayına giren "Uzay Kuvvetleri" dizisinin marka haklarını çok önceden Avustralya, Meksika, ABD ve Avrupa'da tescil ettirdiği kaydedildi.
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