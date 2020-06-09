09 Haziran 2020, Salı
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Netflix ile ABD ordusu karşı karşıya gelebilir: Uzay Kuvvetleri (Space Force) dizisi...

ile ordusu arasında problem çıkaracak bir gelişme yaşandı. Netflix'in, "" () dizisinin marka haklarını, ABD ordusundan önce aldığı ortaya çıktı. Bu durum nedeniyle Netflix ile ABD ordusu karşı karşıya gelebilir.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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NETFLİX İLE ABD ORDUSU KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR

basınında çıkan haberlere göre, 'in, ocak ayında yayına giren "" dizisinin marka haklarını çok önceden Avustralya, , ABD ve Avrupa'da tescil ettirdiği kaydedildi.

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