08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1382 Meksika'da 188 kişi öldü

Son dakika: Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1382 Meksika'da 188 kişi öldü

Son dakika haberi...  Yeni tip (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 'da 1382, 'da 188 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2020
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BREZİLYA VE MEKSİKA'DA VAKA SAYILARINDA KORKUTAN ARTIŞ

verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1382 artarak 37 bin 312'ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 12 bin 581 artışla 685 bin 427'ye ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, 'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA 188 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 188 artarak 13 bin 699'a yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 484 artışla 117 bin 103'e ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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