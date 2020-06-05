05 Haziran 2020, Cuma
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PKK bombalı saldırıyla Rasulayn'da 2 sivili öldürdü

Terör örgütü , Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da bombalı saldırı düzenledi. PKK'nın alçak saldırısıyla çevrede hasar oluşurken, 2 kişi de hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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PKK'DAN RASULAYN'DA BOMBALI SALDIRI

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti 5 sivil de yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgalini sürdürdüğü Ayn isa ve Tel Temir bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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