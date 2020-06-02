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Son dakika: Trump göstericilere meydan okudu! ABD'de son durum |Video

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Giriş: 02.06.2020 11:22
Güncelleme:02.06.2020 11:23
Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, protestolarda kundaklanmaya çalışılan St. Johns Kilisesi'ne elinde tuttuğu İncil ile yürüdü. Trump burada yaptığı konuşmada "Biz dünyadaki en harika ülkeyiz ve bu ülkeyi her zaman güvende tutacağız" dedi. Trump'ın göstericilere meydan okuyan bu hareketi ne anlama geliyor? ABD'deki protestolarda son durum nasıl? Gazeteci Levent Soyubelli A Haber canlı yayınında anlattı.
Trump göstericilere meydan okudu! ABD'de son durum
Trump göstericilere meydan okudu! ABD'de son durum
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