Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini aştı
Hindistan'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 6 bini geçti. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan dünyada en fazla vakanın tespit edildiği 7. ülke konumunda bulunuyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden 260 kişiyle toplam can kaybı sayısının 6 bin 75'e ulaştığı bildirildi.
Ülkede 24 saatte 9 bin 34 vaka kayda geçerken, bununla günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu. Yeni tespit edilenler ile toplam vaka sayısı 216 bin 919'a ulaştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan dünyada en fazla vakanın tespit edildiği 7. ülke konumunda bulunuyor.
FİLİPİNLER'DE 751 YENİ VAKA
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 24 saatte 751 Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yeni vaka ve ölümlerle, toplam vaka sayısı 19 bin 748'e, can kaybı sayısı 974'e ulaştı.
SİNGAPUR'DA 517 YENİ VAKA
Bölge ülkelerinden Singapur'da da son 24 saatte 517 Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi. Yeni tespit edilenler ile 5,6 milyon nüfuslu ada ülkesinde toplam vaka sayısı 36 bin 922'ye çıktı.
Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirdi.
TAYLAND'DA ORTA DOĞU'DAN DÖNEN 17 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ
Bölge ülkelerinden Tayland'da ise son 24 saatte 17 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.
Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, yeni vakaların tamamını mayıs ayı sonlarında Orta Doğu'dan dönen kişiler oluşturdu. Söz konusu kişilerin 13'ünün Kuveyt, 2'sinin Katar ve 2'sinin ise Suudi Arabistan'dan geldiği kaydedildi.
Ülkede virüs nedeniyle yeni ölüm görülmezken, toplam vaka sayısı 3 bin 101'e çıktı.
Tayland'da bugüne dek Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti.
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