Son dakika: İran'da koronavirüsten ölümlerinde son durum...
Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 8 bin 71'e yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 8 bin 71'e yükseldi.
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