04 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: İran'da koronavirüsten ölümlerinde son durum...

Son dakika haberi... 'da yeni tip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 8 bin 71'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2020
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İRAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 8.071'E ÇIKTI

'da yeni tip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 8 bin 71'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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