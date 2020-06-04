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ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızı: Babam dünyayı değiştirdi

Son dakika haberi... 'de 'un polis tarafından öldürülmesiyle günlerdir sokaklar savaş ortamına döndü. Irkçılık protestoları hala devam ederken George Floyd'un kızı “Babam yerküreyi değiştirdi” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2020
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GEORGE FLOYD'UN KIZI: BABAM DÜNYAYI DEĞİŞTİRDİ

Instagram'dan paylaşılan videoda Jackson'ın omuzlarında olan Floyd'un minik kızı kollarını açarak "Babam dünyayı değiştirdi" derken görülüyor.

Jackson'ın "Haklısın GiGi, baban dünyayı değiştirdi" notuyla paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızı: Babam dünyayı değiştirdi ABD'DE POLİSİN ÖLDÜRDÜĞÜ GEORGE FLOYD'UN KIZI: BABAM DÜNYAYI DEĞİŞTİRDİ

ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ

Jackson, Gianna'yı hayatının her aşamasında destekleyeceğini, onun gözyaşlarını sileceğini belirterek onun için bir baba figürü olmaya çalışacağını açıkladı.

Jackson mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizerek "Floyd artık aramızda olmayabilir ama ben buradayım. Adaletin yerini bulması için buradayım. Kardeşim Floyd için adaleti sağlayacağız" dedi.

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