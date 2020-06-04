04 Haziran 2020, Perşembe
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Kongo'daki isyancılar 16 kişiyi öldürdü

Demokratik Cumhuriyeti'ndeki isyancılar bir köye silahlı saldırı saldırıda bulundu. Ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletindeki olayda 16 sivil hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2020
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KONGO'DAKİ İSYANCILAR 16 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, isyancıların bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 16 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) üyesi silahlı kişiler Ituri bölgesinde bulunan Moussa köyüne saldırdı.

Saldırıda, 5'i çocuk 16 sivil yaşamını yitirdi.

İsyancılar daha sonra köydeki küçükbaş hayvanları gasbederek bölgeden uzaklaştı.

KDC ordusu bugün, Ituri eyaletinde düzenlenen operasyonda CODECO'ya bağlı 20 isyancıyı etkisiz hale getirmişti.

2017'DEN BU YANA EN AZ 700 SİVİL ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2017'den bu yana Ituri'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda en az 700 sivil hayatını kaybetti.

KDC ordusu, mart sonunda CODECO'nun eski lideri Justin Ngudjolo'nun öldürüldüğünü duyurmuştu. İsyancı grup, hazirandan bu yana Djugu ve çevresinde saldırılar düzenliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların şiddet eylemlerine sahne oluyor.

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