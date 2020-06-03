03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İran lideri Hamaney'den "değişim" ve George Floyd mesajı: Her alanda...

Son dakika: İran lideri Hamaney'den "değişim" ve George Floyd mesajı: Her alanda...

lideri , her toplumun değişime ihtiyaç duyduğunu, İran'da da bugün birçok alanda değişime ihtiyaç olduğunu söyledi. Hamaney, "Ne yazık ki bazı konularda geride kaldık. Bu üzüntü vericidir. Bu kabul edilebilir değildir ve devrimin doğasına da aykırıdır" dedi. İran lideri, 'de 'un polis tarafından öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara ilişkin ise, "ABD'deki olaylar, gizlenen bir gerçeğin ortaya çıkmasıdır." yorumunu yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
ABONE OL
İRAN'DAN FLAŞ MESAJ: ABD DEŞİFRE OLDU!
lideri , İran devriminin lideri Ruhullah Humeyni'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle devlet televizyonundan canlı yayımlanan konuşmasında değişimle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran'ın bilimsel çalışmalar ve siyaset gibi birçok konuda ilerleme kaydettiğini, savunma alanında da caydırıcılık seviyesine ulaştıklarını dile getiren Hamaney, halktan ve devlet yetkililerinden var olanla yetinmemelerini ve daha büyük gelişmeler için çaba göstermelerini istedi.

Son dakika: Donald Trump'ın hedefindeki ANTIFA nedir? ANTIFA ve YPG-PKK'nın ilişkisi ne? | video SON DAKİKA: DONALD TRUMP'IN HEDEFİNDEKİ ANTIFA NEDİR? ANTIFA VE YPG-PKK'NIN İLİŞKİSİ NE? | VİDEO

Devrimin gerçekleştiği dönemde ve Humeyni'nin ölümünden sonra da sürekli olarak değişim ve gelişim halinde olduklarını ifade eden Hamaney, "Ne yazık ki bazı konularda geride kaldık. Bu üzüntü vericidir. Bu kabul edilebilir değildir ve devrimin doğasına da aykırıdır." dedi.

ABD’yi beslediği FETÖ ve ANTİFA terör örgütleri vuruyor! Abdullah Ağar ve Gürsel Tokmakoğlu’ndan flaş açıklamalar | Video ABD’Yİ BESLEDİĞİ FETÖ VE ANTİFA TERÖR ÖRGÜTLERİ VURUYOR! ABDULLAH AĞAR VE GÜRSEL TOKMAKOĞLU’NDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR | VİDEO

Gençler, aydınlar ve toplumun geneline değişimle ilgili fikirler üzerine yoğunlaşmaları çağrısında bulunan Hamaney, "Her canlı toplum değişime ihtiyaç duyar. Biz de bugün birçok alanda değişime ihtiyaç duyuyoruz. Değişim talebi itiraz anlamına gelmiyor. Daha iyiye ulaşmak için sürekli arayıştır. Mevcutla yetinmemektir. Elbette bazı konularda mevcuda itiraz etmek anlamına da gelir. Ancak daima böyle değildir." görüşlerini paylaştı.

Adalet, eğitim, ekonomi ve diğer birçok konuda değişime ihtiyaç olduğunu kaydeden Hamaney, ekonomideki değişimin gerçekleşmesi için petrole bağımlılıktan kurtulmaları gerektiğini belirtti.



"ABD'DEKİ OLAYLAR, GİZLENEN BİR GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASIDIR"

İran lideri, 'de 'un polis tarafından öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara ilişkin ise, "ABD'deki olaylar, gizlenen bir gerçeğin ortaya çıkmasıdır." yorumunu yaptı.

Hamaney, "Bir polis dizlerini soğukkanlılıkla bir siyahinin boynuna dayıyor ve can verene kadar bastırıyor. Bu yeni bir şey değildir ve ABD'nin tabiatı böyledir." diye konuştu.

ABD'yi , , , Vietnam'da aynı şeyi yapmakla suçlayan Hamaney, "ABD halkı 'nefes alamıyoruz, bırakın nefes alalım' diye slogan atıyor. ABD'nin geniş coğrafyasında ve birçok kentinde yaşanan büyük gösteriler ABD'nin zulmettiği tüm insanların yüreğindeki sestir." değerlendirmesinde bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA