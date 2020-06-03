03 Haziran 2020, Çarşamba
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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... 'nın Batı Nusa Tenggara eyaletinde 6 büyüklüğünde meydana geldi. Endonezya ve (), merkez üssü eyaletin kuzeyindeki ’nın 132 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin yerin 664 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2020
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O ÜLKEDE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ve (), merkez üssü eyaletin kuzeyindeki 'nın 132 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin yerin 664 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Bölge civarındaki Bali ve Lombok adalarında da hissedilen depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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