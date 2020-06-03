Son dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı açıklandı
Son dakika haberleri... Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 500 bini geçti. Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 887 bin 872 kişi Kovid-19'a yakalandı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 500 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 501 bin 249'a ulaştı.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 887 bin 872 kişi Kovid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (558 bin 237), Rusya (432 bin 277), İspanya (287 bin 12), İngiltere (279 bin 856), İtalya (233 bin 836), Hindistan (214 bin 664) ve Almanya (184 bin 163) oldu.
Türkiye'deki vaka sayısı 165 bin 555'e ulaştı.
Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:
"Peru (174 bin 884), İran (160 bin 696), Fransa (151 bin 325), Şili (108 bin 686), Meksika (97 bin 326), Kanada (92 bin 748), Suudi Arabistan (91 bin 182), Çin (83 bin 21), Pakistan (80 bin 463), Katar (62 bin 160), Belçika (58 bin 685) ve Bangladeş (55 bin 140). "
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 384 bin 96 kişi hayatını kaybetti.
Virüse yakalanan 3 milyon 96 bin 117 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 21 bin 15 kişi tedavi görüyor.
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