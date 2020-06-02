02 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Son dakika haberine göre 'dan açıklaması geldi. 'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci parti S-400’lerin teslimatı için ’nin son kararının beklendiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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RUSYA'DAN FLAŞ S-400 AÇIKLAMASI

'dan açıklaması geldi. 'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci parti S-400'lerin teslimatı için 'nin son kararının beklendiği belirtildi.

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