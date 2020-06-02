Son dakika: Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
Son dakika haberine göre Rusya'dan S-400 açıklaması geldi. Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci parti S-400’lerin teslimatı için Türkiye’nin son kararının beklendiği belirtildi.
Rusya'dan S-400 açıklaması geldi. Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci parti S-400'lerin teslimatı için Türkiye'nin son kararının beklendiği belirtildi.
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