Rusya'da utanç veren görüntüler! İşte 5 çocuğuna el konulan annenin polise direnme anı
Rusya’dan insanlık açısından utanç veren bir haber geldi. güvenlik güçleri, ebeveynlik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle bir ailenin 5 çocuğuna el koydu. Çocuklarını vermek istemeyen anne ile polis arasındaki arbede kameraya yansıdı.
Rusya'nın Orenburg iline bağlı Tyulpannıy kasabasında çocuk koruma kurumu yetkilileri, ebeveynlik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle daha önce idari cezaya çarptırılan bir çiftin evine giderek, çocuklarının yaşam koşullarını kontrol etmek istedi. Görevliler, ailenin kendilerini eve almaması üzerine polis çağırarak yardım istedi.
ANNEYE KELEPÇE TAKILDI
Rus basınında yer alan haberlere göre, çağrı üzerine eve gelen güvenlik güçleri, kurumun yetkililerinin talebi üzerine 'tehlikeli koşullarda bulundukları' gerekçesiyle ailenin 5 çocuğuna el koydu. Çocuklardan 4'ünün geçici olarak bakımevine, birinin ise büyükannesinin evine yerleştirildiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çocuğunu vermek istemeyen anne ile polis arasında arbede yaşandı. Annenin uzun süre polise direnmesinin ardından, güvenlik güçleri anneye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Görüntülerde, bebeğin kurumun yetkilisine teslim edildiği görülürken, bebeğin ağladığı anlar kameraya yansıdı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Öte yandan görüntüler üzerine harekete geçen savcılık, çocukların evden zorla götürülmesinin yasal olup olmadığını incelemek için soruşturma başlattı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
- Virüse karşı 5 yeni ilaç denenecek
- Fransa'dan önemli normalleşme kararı! Aylar sonra...
- Çinli doktordan acı haber geldi
- Almanya'da hükümetten çocuk başına 300 euro
- ABD'de polis şiddeti dinmiyor!
- İran'da işler yolunda gitmiyor! Vakalar arttı
- Darbeci Hafter'e büyük şok! İyice güç kaybediyor
- Afrika ekonomisine koronavirüs darbesi!
- Panik yaratan korona haberi! Yeni dalga mı geliyor?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?
- Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?
- THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MSÜ tercih ekranı: 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
- 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?
- Son dakika: Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 otomobilde ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- YKS adayları bu habere kilitlendi! YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ne zaman?
- Kamu bankalarından dev kredi kampanyası! Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için tarihi fırsat