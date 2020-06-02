Son dakika: Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 28 bin 940'a yükseldi. İyileşen kişi sayısı 402 artarak 68 bin 812'e yükseldi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1253'ü yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 28 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Yoğun bakımda bulunanların sayısı 55 gündür düşüyor.
İyileşen kişi sayısı 402 artarak 68 bin 812'e yükseldi.
Salgın yüzünden son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 107 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı hastanelerde 18 bin 590'a, bakımevlerinde 10 bin 350'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 940'a ulaştı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu, bakımevlerindeki vaka sayısını güncelledi. Bu nedenle dün 226 bin 831 olarak açıklanan toplam vaka sayısı, 188 bin 829 olarak revize edildi.
Açıklamada, bu değişikliğin bakımevlerinde vaka sayısının hatalı hesaplanmasından kaynaklandığı kaydedildi.
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