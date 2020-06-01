Suudi Arabistan'dan Husilere darbe! İki İHA düştü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentine gönderdiği iki İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Maliki, Husilerin İHA'larla sivil yerleşim alanlarını kasten hedef alarak uluslararası insan hakları hukukunu ihlal etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.