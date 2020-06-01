01 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Trafikte şoke eden görüntü! Yaşlı kadın otobüse böyle takıldı

Son dakika: Trafikte şoke eden görüntü! Yaşlı kadın otobüse böyle takıldı

dakika haberi... Yaşlı bir kadın, koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle toplu taşımayı kullanamayınca çareyi troleybüsün arkasına tutunmakta buldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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TRAFİKTE ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ!

Yaşlı bir kadın, koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle toplu taşımayı kullanamayınca çareyi troleybüsün arkasına tutunmakta buldu.

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