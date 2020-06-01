01 Haziran 2020, Pazartesi
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Rusya’da beş gazeteci corona virüsten öldü

Gazeteciler Birliği Başkanı Vladimir Solovyev, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince 400’den fazla gazetecinin hastalandığını, 5 gazetecinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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5 GAZETECİ KORONA NEDENİYLE ÖLDÜ
haber ajansına göre, Solovyev yaptığı açıklamada, Kovid-19 tespit edilen Rus gazeteciler hakkında bilgi verdi.

Salgının başladığı günden bu yana ülkede 400'den fazla gazetecinin virüse yakalanarak hastalandığını belirten Solovyev, bu gazetecilerin çoğunluğunun hafif biçimde hastalığı geçirdiğini ifade etti.

Solovyev, 5 gazetecinin de yüzünden hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Ölen gazeteci sayısının 6'ya çıkma ihtimali bulunduğunu kaydeden Solovyev, yakın bir zamanda Kaliningrad'da bir gazetecinin daha Kovid-19 şüphesiyle hayatını kaybettiğini ancak ölüm nedeninin henüz netleşmediğini vurguladı.

Solovyev, "Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun verilerine göre, tüm dünyada 30 ülkeden 60'tan fazla gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

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