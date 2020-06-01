01 Haziran 2020, Pazartesi
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İngiltere’de corona virüse karşı 5 farklı ilaç...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ’de salgına karşı araştırma yapan bilim insanlarının, 5 yeni ilacın 30 gün boyunca hastanelerde denenmesi için hazırlık yapıldığını ve İlaç denemeleri için gönüllü insan arandığı duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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CORONA VİRÜSE KARŞI 5 FARKLI İLAÇ...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor. Salgında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen , salgına karşı üzerine araştırma yapan bilim insanlarının, 5 yeni ilacın 30 gün boyunca hastanelerde denenmesi için hazırlık yapıldığını duyurdu.

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