01 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika haberi: Rusya'dan ABD ve NATO'ya uyarı

Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi , Rus sınırlarında ve ’ya ait çok fazla askeri aktivitenin tespit edildiğini açıkladı. Rudskoy, koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen NATO’nun çok sayıda tatbikat yapmasının hedefinde ise Rusya’nın olduğunu söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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RUSYA'DAN ABD VE NATO'YA UYARI
'dan ile yeni kriz yaratacak açıklama geldi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi düzenlediği basın toplantısında, Rus sınırlarına yakın noktalarda çok sayıda ve ABD'nin askeri aktivitelerinin belirtti. Rudskoy, "Rusya , Rusya sınırlarında sürekli ABD ve NATO müttefiklerinin askeri aktivitelerini tespit ediyor" dedi. Rudskoy, koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen NATO'nun çok sayıda tatbikat yapmasının hedefinde ise Rusya'nın olduğunu söyledi.

"NATO GLOBUS III RADAR SİSTEMİNİ GELİŞTİRİYOR"

Sergey Rudskoy, NATO'nun Rusya üzerindeki gözetimini artırabilmek için Norveç'teki GLOBUS III radar sistemini modernize ettiğini ifade etti. Buna ek olarak, 'deki ABD askeri aktivitelerini "Agresif" olarak değerlendiren Rudskoy, bu aktivitelerin Suriye'ye yönelik varılan anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi. Rudskoy, "ABD Donanması'ndaki Poseidon ailesinden uçaklar, üzerinden uçarken Hmeymim ve Tartus'taki Rus askeri üslerine sistematik olarak yaklaşıyor" dedi.

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