Son dakika: Libya’da Hafter güçleri yine sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Son dakika haberine göre Libya’da darbeci General Hafter’e bağlı güçlerin Trablus’ta gerçekleştirdiği roket saldırısında en az 5 hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.
Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'a saldırmaya devam ediyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Medya Danışmanı Amin Al Hashemi yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'taki yerleşim yerlerini 5 roketle hedef aldığını bildirdi.
5 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI
Saldırılarda 5 sivil hayatını kaybederken en az 12 sivil de yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğunu belirtildi. Saldırı sonucu bölgedeki birçok ev ve araçta büyük hasar oluştuğu ifade edildi.
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