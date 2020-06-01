Son dakika: Libya’da Hafter güçleri yine sivilleri hedef aldı: 5 ölü

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'a saldırmaya devam ediyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Medya Danışmanı Amin Al Hashemi yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'taki yerleşim yerlerini 5 roketle hedef aldığını bildirdi.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI

Saldırılarda 5 sivil hayatını kaybederken en az 12 sivil de yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğunu belirtildi. Saldırı sonucu bölgedeki birçok ev ve araçta büyük hasar oluştuğu ifade edildi.