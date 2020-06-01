01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Libya’da Hafter güçleri yine sivilleri hedef aldı: 5 ölü

Son dakika: Libya’da Hafter güçleri yine sivilleri hedef aldı: 5 ölü

Son dakika haberine göre ’da darbeci General Hafter’e bağlı güçlerin Trablus’ta gerçekleştirdiği roket saldırısında en az 5 hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
ABONE OL
HAFTER GÜÇLERİ YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI!

'da darbeci General 'e bağlı güçler, başkent Trablus'a saldırmaya devam ediyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Medya Danışmanı Amin Al Hashemi yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'taki yerleşim yerlerini 5 roketle hedef aldığını bildirdi.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI
Saldırılarda 5 sivil hayatını kaybederken en az 12 sivil de yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğunu belirtildi. Saldırı sonucu bölgedeki birçok ev ve araçta büyük hasar oluştuğu ifade edildi.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA