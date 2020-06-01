Son dakika haberi: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, muhtemelen bir iş toplantısında Kovid-19 kaptığını, daha sonra aile bireylerine de bulaştırdığını belirtti.
Şimdilik herhangi bir hastalık belirtisi taşımadığını vurgulayan Paşinyan, mümkün olduğu sürece ofisinden çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
Paşinyan, Ermenistan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun iyi olmadığını, bu virüsle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
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