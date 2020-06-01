01 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi: , kendisinin ve tüm aile bireylerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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ERMENİSTAN BAŞBAKANI'NA KORONA ŞOKU!
, hesabından yaptığı açıklamada, muhtemelen bir iş toplantısında Kovid-19 kaptığını, daha sonra aile bireylerine de bulaştırdığını belirtti.

Şimdilik herhangi bir hastalık belirtisi taşımadığını vurgulayan Paşinyan, mümkün olduğu sürece ofisinden çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Paşinyan, Ermenistan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun iyi olmadığını, bu virüsle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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