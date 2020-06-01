Son dakika: İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre; İran'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Honc kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Honc kenti olan 4,7 büyüklükteki deprem, yerel saatle 04.29'da kaydedildi.
Depremin 2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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