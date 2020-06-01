01 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; 'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Honc kentinde 4,7 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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İRAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Honc kenti olan 4,7 büyüklükteki , yerel saatle 04.29'da kaydedildi.

Depremin 2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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