01 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Çin'de koronavirüs yeni vaka sayısı arttı

'de vaka sayısı Sichuan bölgesinde yurt dışından hasta gelenlerin sayısındaki artışla son üç haftanın en yükseğine ulaşarak 16 oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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ÇİN'DE YENİ VAKA SAYISI ARTIYOR

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamada 31 Mayıs'taki yeni vakaların tamamının yurt dışından gelen yolculardan olduğu ve 11 kişinin Sichuan bölgesinde olduğu ifade edildi. 29 Mayıs'ta iki vaka bildirilmiş ve bu iki vaka da yurt dışından hasta olarak gelmişti.

Çin devlet televizyonunda yapılan açıklamada Sichuan'da görülen vakaların Mısır'dan aynı uçakta gelen kişilerden olduğu ve aynı uçuşta asemptomatik altı vakanın daha görüldüğü söylendi. Çin'de asemptomatik vakalar vaka sayısına dahil edilmiyor.

NHC'den yapılan açıklamada 16 yeni asemptomatik vakanın da tespit edildiği ifade edildi.

Çin'de toplam koronavirüs vaka sayısı 83,017'e ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 4,634 oldu.

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