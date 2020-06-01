Şili'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Şili'de de hızla yayılmaya devam ediyor. Şili'den yapılan açıklamada koronavirüs görülen kişi sayısını 100 bini geçtiği açıklandı.
Şili'de yeni tip koronavirüs görülen kişi sayısı 100 bini, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da bini aştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 görülenlerin sayısı 5 bin 471 artarak 105 bin 159'a yükseldi.
ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI
Virüs nedeniyle son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1113'e çıktı. Bu rakam şimdiye kadar bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısı olarak kayıtlara geçti.
Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesi, 80 binden fazla vaka ve yaklaşık 800 ölü sayısıyla Kovid-19 salgınında, ülkenin en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıktı.
Bölgedeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kullanımının yüzde 95'in üzerine çıktığı ve sağlık sisteminin tehlikede olduğu açıklanmıştı.
Kovid-19 vakalarının hızlı artışı nedeniyle başkent Santiago ve çevresinde "mega karantina" adı verilen karantina 16 Mayıs'ta uygulanmaya başlanmış ve 5 Haziran'a kadar uzatılmıştı.
Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, Güney Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü yer olarak öne çıkıyor.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 3 Mart'ta görülmüş, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 21 Mart'ta kayıtlara geçmişti.
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