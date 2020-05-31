Hindistan iki yetkiliyi sınır dışı etti
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Yeni Delhi'deki diplomatik misyonu hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Hükümet, konumlarıyla bağdaşmayan faaliyetler içinde bulunduklarından iki yetkiliyi de istenmeyen kişi ilan etmiştir" denildi.
Hindistan, Pakistan'ın Yeni Delhi'deki diplomatik misyonunda görevli iki yetkiliyi casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor.
Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümet, diplomatik bir misyonun üyeleri olarak konumlarıyla bağdaşmayan faaliyetler içinde bulunduklarından her iki yetkiliyi de istenmeyen kişi ilan etmiştir." ifadesi kullanıldı.
Pakistan maslahatgüzarına, Hindistan'ın ulusal güvenliğine karşı faaliyetlerde bulundukları iddia edilen yetkililer nedeniyle protesto mektubu verildiği belirtilen açıklamada, hükümetin, iki yetkilinin 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istediği kaydedildi.
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