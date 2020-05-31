31 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hindistan iki yetkiliyi sınır dışı etti

Hindistan iki yetkiliyi sınır dışı etti

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Yeni Delhi'deki diplomatik misyonu hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Hükümet, konumlarıyla bağdaşmayan faaliyetler içinde bulunduklarından iki yetkiliyi de istenmeyen kişi ilan etmiştir" denildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2020
ABONE OL
HİNDİSTAN İKİ YETKİLİYİ SINIR DIŞI ETTİ

, Pakistan'ın Yeni Delhi'deki diplomatik misyonunda görevli iki yetkiliyi casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümet, diplomatik bir misyonun üyeleri olarak konumlarıyla bağdaşmayan faaliyetler içinde bulunduklarından her iki yetkiliyi de istenmeyen kişi ilan etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Pakistan maslahatgüzarına, Hindistan'ın ulusal güvenliğine karşı faaliyetlerde bulundukları iddia edilen yetkililer nedeniyle protesto mektubu verildiği belirtilen açıklamada, hükümetin, iki yetkilinin 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istediği kaydedildi.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA