Afrika'da corona virüsten iyileşenlerin sayısı 50 bini aştı
Son dakika haberine göre; Afrika genelinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 50 bini geçti. Eritre, Seyşeller, Lesotho, Namibya, Ruanda ve Uganda da şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm vakası bildirilmedi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 binin üzerinde artışla 125 bine yaklaştı.
İyileşenlerin sayısı 51 bin 95'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 696'ya ulaştı.
En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Güney Afrika (14 bin 370), Mısır (5 bin 359), Cezayir (5 bin 277), Fas (5 bin 195) ve Nijerya (2 bin 592) olurken, vaka sayısının yüksekliğinde de sıralama değişmedi.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 845, Cezayir'de 630, Güney Afrika'da 577 Nijerya'da 259, Fas'ta 202, Sudan'da 195'e yükseldi.
Eritre ve Seyşeller'de Kovid-19 vakası kalmadı.
Eritre, Seyşeller, Lesotho, Namibya, Ruanda ve Uganda da şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm vakası bildirilmedi.
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 5 milyon 900 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 580 bine, can kaybı da 362 bine yaklaştı.
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