ABD Başkanı Trump'tan Hong Kong açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump "Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz. Çin, ABD'ye yıllarca milyarlarca dolarlık zarar verdi" dedi.

"HONG KONG KONUSUNDA YAPTIRIM TEHDİDİ"

Dünyanın Çin konusunda bazı sorulara yanıt aradığına işaret eden Trump, bu salgın döneminde ABD'nin tedarik zincirinin dışa bağlılığının zararlarını da net bir şekilde gördüklerini vurguladı.

Trump, finansal piyasalar konusunda kurulan çalışma grubuna da, ABD finansal piyasalarında yer alan Çinli şirketlerin eylemleri üzerinde çalışma emri verdiğini bildirdi.

Çin'in bu hafta, Hong Kong'un 1984'te imzalanan Sino-İngiliz Ortak Deklarasyonu ile edindiği idari özerkliği ve özgürlüklerine zarar veren eylemlere kalkıştığını belirten Trump, "Çin'in son adımları göstermiştir ki Hong Kong artık yeterince otonom bir bölge değildir. Çin, 'iki sistem, tek ülke' formülünü, 'tek ülke tek sistem' olarak değiştirdi. Bu nedenle de, yönetimimine Hong Kong'a verilen politika ayrıcalıklarını kaldırılması talimatı veriyorum." diye konuştu.

Trump ayrıca, "ABD, Hong Kong'un otonomisine zarar veren Çin ve Hong Konglu yetkililere de yaptırım için gerekli adımları atacak." dedi.