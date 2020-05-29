ABD Başkanı Trump'tan Hong Kong açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong ve Çin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaptırım mesajı veren ABD Başkanı Trump, Yönetimimine Hong Kong'a verilen politika ayrıcalıklarını kaldırılması talimatı veriyorum." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump "Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz. Çin, ABD'ye yıllarca milyarlarca dolarlık zarar verdi" dedi.
"HONG KONG KONUSUNDA YAPTIRIM TEHDİDİ"
Dünyanın Çin konusunda bazı sorulara yanıt aradığına işaret eden Trump, bu salgın döneminde ABD'nin tedarik zincirinin dışa bağlılığının zararlarını da net bir şekilde gördüklerini vurguladı.
Trump, finansal piyasalar konusunda kurulan çalışma grubuna da, ABD finansal piyasalarında yer alan Çinli şirketlerin eylemleri üzerinde çalışma emri verdiğini bildirdi.
Çin'in bu hafta, Hong Kong'un 1984'te imzalanan Sino-İngiliz Ortak Deklarasyonu ile edindiği idari özerkliği ve özgürlüklerine zarar veren eylemlere kalkıştığını belirten Trump, "Çin'in son adımları göstermiştir ki Hong Kong artık yeterince otonom bir bölge değildir. Çin, 'iki sistem, tek ülke' formülünü, 'tek ülke tek sistem' olarak değiştirdi. Bu nedenle de, yönetimimine Hong Kong'a verilen politika ayrıcalıklarını kaldırılması talimatı veriyorum." diye konuştu.
Trump ayrıca, "ABD, Hong Kong'un otonomisine zarar veren Çin ve Hong Konglu yetkililere de yaptırım için gerekli adımları atacak." dedi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İtalya vaka sayısını açıkladı
- Trump: İlişkimizi sona erdirdik
- Libya’da stratejik noktalar kontrol altına aldı
- İngiltere vaka sayıları açıkladı
- Rusya'dan flaş Suriye hamlesi
- Arap ülkelerinde ölü sayısı artıyor
- Pakistan: İkinci Hint İHA'sını düşürdük
- O polis hakkında karar verildi
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Libya açıklaması
- Rus askeri konvoyuna şok!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ogm.eba.gov.tr: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama!
- Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı!
- Son dakika: Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla...
- Uçak bileti satışta! İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor?
- Tarih belli oldu! Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Kronik hastalığı olanlar ne zaman işe başlayacak?
- SON DAKİKA! Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu?
- Diyanet 2020: Kurban Bayramı tarihi ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta? Genelge yayımlandı!
- Bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? 29 Mayıs çocuklar bugün dışarı çıkabiliyor mu? 0-14 yaş çıkabilir mi?
- Son dakika: 1343 genç için atama müjdesi! 2020 kamu kurum tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır?
- SON DAKİKA! Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça açılacak, kapanacak?