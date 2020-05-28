28 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: Nijerya'da silahlı saldırı: En az 60 kişi...

Son dakika haberleri... 'da iç çatışmalar engellenemiyor. Ülkenin kuzeybatısında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 60 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.05.2020
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NİJERYA'DA SİLAHLI SALDIRI: EN AZ 60 KİŞİ...
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